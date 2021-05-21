Жительница Саранска, решившая приобрести авиабилеты, стала жертвой интернет-мошенников

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, намереваясь приобрести авиабилеты.

Некоторое время назад 35-летняя жительница Саранска на одном из сайтов оформила заказ на приобретение авиабилетов. Горожанка осуществила оплату через платежную систему данного портала. Билеты женщина так и не получила. Горожанка звонила по телефонным номерам, указанным на сайте, но ей никто не ответил. Кроме того, не последовало никакой реакции на запросы, которые пострадавшая направляла через электронную почту.

Выяснилось, что женщина посетила сайт, являющийся так называемым двойником официального портала реально существующей компании. Горожанка лишилась 47,9 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф