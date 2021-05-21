В Торбеево загорелась баня

В Торбеево произошло возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС ранним утром 18 сентября. Возле дома № 28, расположенного по адресу – улица Энергетическая, загорелась баня. Пламя повредило кровлю постройки на площади, составляющей 24 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru