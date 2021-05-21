В Зубово-Полянском районе неизвестные граждане расплатились за яблоки фальшивой банкнотой

В Зубово-Полянском районе была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

В дежурную часть ОМВД России по Зубово-Полянскому району недавно поступило сообщение от жителя села Каргал. Мужчина пояснил правоохранителям, что неизвестные расплатились с ним поддельной денежной купюрой номиналом 2 тыс. рублей за яблоки, которые он продавал около своего дома.

В ходе выезда на место происшествия сотрудники УЭБиПК МВД по РМ выяснили, что вечером 16 сентября к заявителю, осуществлявшему продажу продукции со своего огорода на федеральной трассе М-5 «Урал», подъехал автомобиль, предположительно марки «Лада-Веста», за рулем которого находился неизвестный мужчина.

Из салона машины вышла женщина и приобрела у сельчанина ведерко с яблоками по цене 200 рублей, передав в качестве оплаты денежную купюру номиналом 2 тыс. рублей. Получив сдачу в размере 1,8 тыс. рублей, она села в автомобиль, который затем уехал в направлении Пензы. Сельчанин, осматривая банкноту, обратил внимание на шероховатость бумаги. Он засомневался в подлинности и решил проверить денежный знак в ближайшем магазине. После того, как детектор не принял банкноту, мужчина обратился в полицию.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф