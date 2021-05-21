В Саранске произошел пожар в многоквартирном доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.
Утром 18 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. Очаг возгорания имел место в подъезде № 1 многоквартирного жилого дома № 3, расположенного по адресу – улица Мордовская. Огонь вспыхнул в квартире, которая находится на пятом этаже.
В результате пожара были закопчены стены на лестничной площадке и поврежден матрас.
По причине данного происшествия никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, из-за чего произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru