В Большеберезниковском районе горела баня

В Большеберезниковском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 18 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Косогоры. Возле дома № 97, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 4 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru