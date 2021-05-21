Прокуратура Дубенского района добилась устранения нарушений прав инвалидов

Прокуратура Дубенского района в связи с рассмотрением жалобы инвалида по зрению провела проверку деятельности одного из отделений банка в данном районе на предмет соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите.

Доводы заявителя об отсутствии на ступеньках, ведущих в операционный зал, поручней, нашли свое подтверждение, в связи с чем в адрес директора банка было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru