Заместитель прокурора Мордовии 24 сентября проведет личный прием граждан

Заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин 24 сентября проведет личный прием граждан.

В период с 10:00 до 13:00 заместитель прокурора республики Кирилл Тетерин в здании прокуратуры РМ (г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 4) посредством видео-конференц-связи проведет личный прием жителей региона по вопросам нарушения их прав.

Граждане смогут обратиться с жалобами и задать интересующие их вопросы.

Предварительная запись на прием осуществляется и. о. старшего помощника прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Ашутовым Олегом Александровичем по следующему телефонному номеру: 47-54-50.

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Источник: epp.genproc.gov.ru