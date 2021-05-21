В северо-западной части Саранска 21 сентября отключат холодную воду

В северо-западной части Саранска 21 сентября будет отключено холодное водоснабжение.

В связи с заменой участка водопровода от дома № 10 по ул. Семашко до ул. Веселовского с 09:00 21 сентября до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

по ул. Веселовского, д. №№ 23, 25, 27, 27А, 31, 33, 62;

по ул. Пушкина, д. №№ 24, 26, 28, 30, 32;

по ул. Семашко, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10.

На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по следующему телефонному номеру: 24-34-48.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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Источник: adm-saransk.ru