В северо-западной части Саранска 21 сентября отключат холодную воду

В северо-западной части Саранска 21 сентября будет отключено холодное водоснабжение.
В связи с заменой участка водопровода от дома № 10 по ул. Семашко до ул. Веселовского с 09:00 21 сентября до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по следующему телефонному номеру: 24-34-48.
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
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Источник: adm-saransk.ru