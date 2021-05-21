В Саранске водитель грузовика сбил женщину

В Саранске женщина попала под колёса грузового автомобиля.

ДТП произошло утром 17 сентября на территории Ленинского района города. На улице Ст. Разина 58-летний мужчина, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, проявив невнимательность во время движения задним ходом, совершил наезд на 53-летнюю женщину, которая шла по тротуару и вышла на проезжую часть.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф