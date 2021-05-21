В Саранске в ДТП пострадали женщина и ребенок

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Происшествие произошло вечером 17 сентября на улице Косарева. По предварительной информации, 20-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21060, совершая разворот на перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ниссан», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали две пассажирки иномарки, среди которых 42-летняя женщина и 5-летняя девочка. Пострадавшие доставлялись в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф