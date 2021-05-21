В Теньгушево 21-летний автомобилист сбил насмерть 51-летнего пешехода

В Теньгушево произошло ДТП, которое унесло жизнь мужчины.

Происшествие произошло вечером 18 сентября возле дома № 112, расположенного по адресу – улица Ленина. Автомобиль марки «Шевроле» под управлением 21-летнего парня совершил наезд на 51-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, автомобилист в момент происшествия был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф