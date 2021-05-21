В Саранске неизвестный автомобилист сбил 79-летнюю горожанку

В Саранске неизвестный автомобилист сбил пенсионерку.

ДТП произошло утром 18 сентября на территории Октябрьского района города. На улице Косарева неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не была установлена, совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку. Последняя изначально шла по тротуару, а затем вышла на проезжую часть.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи пенсионерка была отпущена домой.

Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф