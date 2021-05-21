В Большеберезниковском районе ДТП унесло жизнь 37-летнего мужчины

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 37-летний мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 19 сентября на 55-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительной информации, 37-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений автомобилист скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф