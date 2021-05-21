В Краснослободском районе загорелась баня

В Краснослободском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
Вечером 19 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Заберезово. На улице Гагарина загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 8 квадратных метров.
Предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бани.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru