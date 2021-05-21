В Чамзинском районе в ДТП пострадал 34-летний автомобилист

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний автомобилист.

Происшествие произошло вечером 19 сентября на 2-м километре дороги, которая соединяет населенный пункт Мачказерево и трассу, пролегающую между Саранском, Сурским и Ульяновском. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», двигаясь на высокой скорости, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф