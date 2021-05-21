В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали несколько пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали нескольких пьяных водителей.

В ночь на 19 сентября в Саранске инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Полежаева остановили автомобиль марки «Фольксваген». За рулем транспортного средства находился 36-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 19 сентября в Рузаевке стражи порядка на улице 40 лет Победы остановили автомобиль марки ВАЗ-2115 под управлением пьяного 43-летнего мужчины.

Днём 19 сентября в селе Стародевичье Ельниковского района инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Островского был остановлен мопед марки «Шторм» без государственных регистрационных знаков, которым управлял 41-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя час в Ромодановском районе инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по данному району на 19-м километре дороги, пролегающей между Саранском, Ромоданово и Большим Игнатово, был остановлен автомобиль марки «Лада-Приора» под управлением пьяного 39-летнего мужчины.

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Источник: гибдд.рф