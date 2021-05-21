Прокуратура проверила особенности организации питания в детских дошкольных учреждениях Ковылкинского района

Ковылкинская межрайонная прокуратура проверила исполнение требований законодательства при организации питания в детских дошкольных учреждениях.

Было установлено, что в обособленных подразделениях МБДОУ «Токмовский детский сад», МБДОУ «Кочелаевский детский сад» отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы на ряд продуктов.

В обособленных подразделениях МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко», МБДОУ «Токмовский детский сад», МБДОУ «Кочелаевский детский сад» хранение пищевой продукции осуществляется без сопроводительной информации об условиях хранения, сроках годности данной продукции, маркировочных ярлыков (этикеток).

Кроме того, при проведении проверки в указанных обособленных подразделениях были выявлены некачественные продукты с истекшим сроком годности, что недопустимо при организации питания детей.

Было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

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Источник: epp.genproc.gov.ru