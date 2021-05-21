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По требованию прокуратуры Большеберезниковского района были восстановлены трудовые права работника местного предприятия

По требованию прокуратуры Большеберезниковского района были восстановлены трудовые права работника местного предприятия

Прокуратурой Большеберезниковского района совместно со специалистами ГИТ в РМ была проведена проверка соблюдения трудового законодательства.

В деятельности сельскохозяйственного предприятия района ООО «АгроАльянс» был выявлен факт неформальной занятости водителя сельхозтехники, допущенного к осуществлению трудовых обязанностей с 1 июня без оформления трудовых отношений.

По результатам проверки руководителю ООО «АгроАльянс» было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, по постановлению и. о. прокурора района директор ООО «АгроАльянс» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru