В Саранске была обнаружена поддельная 10-рублевая монета

В дежурную часть ОП № 3 УМВД России по Саранску недавно поступило сообщение от специалиста банка об обнаружении поддельной монеты номиналом 10 рублей.

В ходе выезда на место происшествия оперативники УЭБиПК установили, что 10-рублевая монета поступила в отделение банка с торговых точек в общей денежной массе инкассированных монет. При проверке она была отброшена детектором определения подлинности монет.

Монета была направлена на экспертизу, которая определила, что на ней отсутствует знак монетного двора и рельеф на гурте.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф