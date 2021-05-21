В Саранске осудили мужчину, убившего незнакомца

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который убил мужчину.

В начале января нынешнего года в квартиру 64-летнего жителя Саранска через открытую дверь зашел ранее незнакомый ему 49-летний мужчина. Владелец жилья двумя ножами несколько раз ударил незнакомца. Затем хозяин квартиры внес труп пострадавшего на улицу. Тело 49-летнего мужчины было обнаружено прохожими.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru