В Ковылкинском районе загорелся заброшенный дом

В Ковылкинском районе произошло возгорание заброшенного дома.
Ранним утром 21 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Васильевка. На улице Центральной загорелся заброшенный дом. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 56 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru