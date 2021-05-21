В Мордовии психологи проводят арт-терапевтические занятия с осужденными

Психологи исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии проводят арт-терапевтические занятия с осужденными.

Раскрашивание – это активная арт-терапия. Во время раскрашивания человек сосредотачивается на процессе, при этом все злободневные проблемы отходят на второй план. Человек забывает о сложностях и рутине, переключает свое внимание с негативных событий повседневной жизни.

Кроме того, повторяющиеся и мелкие предметы на картинках способствуют погружению в состояние, являющееся близким к медитации.

Стоит отметить, что арт-терапевтические занятия способствуют проявлению у осужденных фантазии и развивают мелкую моторику рук.

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Источник: 13.fsin.gov.ru