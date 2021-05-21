В Мордовии проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Юный пешеход»

В целях предупреждения ДТП с участием детей, повышения уровня защищенности данной категории участников дорожного движения на территории Мордовии проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Юный пешеход».

В рамках мероприятия в очном и дистанционном формате осуществляются встречи сотрудников Госавтоинспекции с родителями, а также мероприятия с детьми по соблюдению ПДД.

В ходе бесед стражи порядка обращают внимание на главную составляющую часть воспитательного аспекта со стороны родителей, напоминая, что именно они должны принять непосредственное активное участие в формировании и воспитании у детей законопослушного поведения на дороге и повлиять на особенности восприятия информации о дорожной безопасности.

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Источник: 13.мвд.рф