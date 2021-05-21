В Ардатове скоро построят водоочистительную станцию

Водоочистительная станция в скором времени появится в Ардатове.
Управление экспертизы РМ рассмотрело проектную документацию на строительство водоочистной станции в Ардатове. По итогам проведения государственной экспертизы было выдано положительное заключение. Соответствующая информация была опубликована на сайте упомянутого учреждения.
Станцию водоочистки, производительность которой будет составлять 600 кубов в сутки, построят на улице Южной.
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Источник: e-mordovia.ru