Десять районов Мордовии получат гранты за достижение наилучших показателей эффективности

Минэкономики Мордовии была проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, подготовлен сводный доклад о результатах мониторинга и сформирован рейтинг муниципальных образований.

Экспертная комиссия по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления рассмотрела сводный доклад о результатах мониторинга и определила 10 муниципальных образований – получателей грантов, выделяемых из республиканского бюджета за достижение наилучших значений показателей эффективности.

В число муниципальных образований грантополучателей вошли следующие районы: Атяшевский, Торбеевский, Кочкуровский, Зубово-Полянский, Большеберезниковский, Теньгушевский, Ельниковский, Дубенский, Кадошкинский и Темниковский.

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Источник: e-mordovia.ru