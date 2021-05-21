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Десять районов Мордовии получат гранты за достижение наилучших показателей эффективности

Десять районов Мордовии получат гранты за достижение наилучших показателей эффективности

Минэкономики Мордовии была проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, подготовлен сводный доклад о результатах мониторинга и сформирован рейтинг муниципальных образований.

Экспертная комиссия по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления рассмотрела сводный доклад о результатах мониторинга и определила 10 муниципальных образований – получателей грантов, выделяемых из республиканского бюджета за достижение наилучших значений показателей эффективности.

В число муниципальных образований грантополучателей вошли следующие районы: Атяшевский, Торбеевский, Кочкуровский, Зубово-Полянский, Большеберезниковский, Теньгушевский, Ельниковский, Дубенский, Кадошкинский и Темниковский.

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Источник: e-mordovia.ru