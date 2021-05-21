Аграрии Мордовии убирают зерновую кукурузу

Аграрии двенадцати районов Мордовии убирают зерновую кукурузу, под которую в этом году было отведено 18,3 тыс. га.

На 20 сентября урожай был собран с 6,8 тыс. га.

В Лямбирском районе зерновая кукуруза в этом году была посеяна на площади 6100 га. Здесь кукурузное зерно используют преимущественно для кормления птицы. По последним данным, местные аграрии успели убрать урожай с 3,3 тыс. га и намолотить с этой площади 21,7 тыс. тонн кукурузного зерна.

Более чем на половине площадей завершена уборка этой культуры в Краснослободском районе.

В начале уборочных работ первенство по урожайности зерновой кукурузы удерживал Лямбирский район. Сейчас его результат составляет 65,8 ц в бункерном весе на гектар посевов. В Инсарском районе намолачивают на гектар по 98,5 ц.

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Источник: e-mordovia.ru