Аграрии Мордовии убирают зерновую кукурузу

Аграрии двенадцати районов Мордовии убирают зерновую кукурузу, под которую в этом году было отведено 18,3 тыс. га.
На 20 сентября урожай был собран с 6,8 тыс. га.
В Лямбирском районе зерновая кукуруза в этом году была посеяна на площади 6100 га. Здесь кукурузное зерно используют преимущественно для кормления птицы. По последним данным, местные аграрии успели убрать урожай с 3,3 тыс. га и намолотить с этой площади 21,7 тыс. тонн кукурузного зерна.
Более чем на половине площадей завершена уборка этой культуры в Краснослободском районе.
В начале уборочных работ первенство по урожайности зерновой кукурузы удерживал Лямбирский район. Сейчас его результат составляет 65,8 ц в бункерном весе на гектар посевов. В Инсарском районе намолачивают на гектар по 98,5 ц.
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Источник: e-mordovia.ru