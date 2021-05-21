В Саранске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 20 сентября на территории Ленинского района города. На улице Московской 66-летний водитель автомобиля марки ИЖ совершил наезд на 37-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф