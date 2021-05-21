В Саранске 49-летний автомобилист сбил 16-летнюю девушку

В Саранске несовершеннолетняя девушка попала под колёса автомобиля.

Происшествие произошло вечером 20 сентября на территории Пролетарского района города. Возле дома № 2А, расположенного по адресу – Лямбирское шоссе, 49-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Девушка была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф