Двое жителей Лямбирского района были признаны виновными в краже аккумуляторных батарей

В Мордовии суд вынес приговор в отношении мужчин, обвиняемых в краже аккумуляторных батарей.

В апреле текущего года житель Лямбирского района, ранее работавший слесарем по ремонту автомобилей в организации по сбору отходов и вторичного сырья, предложил своему бывшему коллеге совершить хищение аккумуляторных батарей со склада указанного предприятия.

Утром 17 апреля один из преступников подъехал на личном автомобиле марки ВАЗ-21070 к зданию, через отверстие в заборе проник на территорию организации, где его ожидал подельник. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, они проникли внутрь кирпичного склада, откуда похитили четыре свинцовых аккумулятора АКБ-225 общей массой 204,8 кг, которые перенесли к забору.

Аккумуляторы владелец машины спрятал в багажное отделение автомобиля, после чего сдал в ближайший пункт приема металла, выручив 12180 рублей. Деньги фигуранты поделили между собой поровну. Через два дня осужденные повторили свои преступные действия. Аналогичным образом они похитили ещё 4 АКБ-190 массой 191,6 кг, которые сдали на сумму 6706 рублей.

Приговором суда в отношении одного из мужчин уголовное дело было прекращено за примирением сторон, второму назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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Источник: 13.мвд.рф