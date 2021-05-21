В Саранске был задержан мужчина, который находится в федеральном розыске

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в федеральном розыске.

На минувших выходных на пункт централизованной охраны поступил сигнал из охраняемого сетевого магазина, расположенного по улице Косарева. К группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратился охранник магазина. Он пояснил, что гражданин под видом покупателя взял с витрины бутылку спиртного и направился к выходу, где и был остановлен.

В ходе проверки документов было установлено, что 35-летний местный житель находится в федеральном розыске. Мужчина скрывался от суда, будучи обвиняемым в совершении преступления. Для дальнейшего разбирательства задержанный гражданин был передан полицейским.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru