В одной из колоний Мордовии проводится работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по реализации программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Данная программа направлена на создание комплекса мер для осуществления социально-психологической работы с целью восстановления физического и психического состояния осужденных, формирования социально приемлемых форм поведения, способности адаптироваться к окружающей социальной среде, функционирования в обществе без употребления алкогольных и наркотических веществ.

Все осужденные, зачисленные в отряд социально-психологической работы, успешно прошли курс программы, который рассчитан на 6 месяцев.

Мероприятия по реализации курса осуществляли сотрудники учреждения, ответственные за проведение работы в отряде социально-психологической работы: психолог, социальный работник, начальник отряда, медицинский работник, сотрудники режимной и оперативной службы.

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Источник: 13.fsin.gov.ru