Житель Мордовии подозревается в угоне автомобиля своей сестры

В Старошайговском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в угоне автомобиля своей сестры.

На прошлых выходных 38-летний житель села Новое Акшино, находясь в доме покойных родителей, расположенном в населенном пункте Мизеряне, распивал спиртные напитки в компании сестры и брата. Последний после завершения застолья уехал на личном автомобиле. Сельчанин 38-летнего возраста, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения взял ключи от машины сестры, которая в тот момент спала, и отправился на транспортном средстве родственницы домой.

В пути мужчина не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет. Затем мужчина смог вернуться на дорогу и добраться домой.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. Мужчина свою вину не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф