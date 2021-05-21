В Саранске студентка упала, пытаясь спуститься с третьего этажа по газопроводу

В Саранске несовершеннолетняя девушка получила телесные повреждения при попытке спуститься с третьего этажа по газопроводу.

Инцидент произошел 19 сентября. По предварительной информации, 16-летняя студентка одного из колледжей города по газовой трубе спускалась вниз из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. В определенный момент девушка упала.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у девушки ушибы позвоночника и руки, а также перелом левой лодыжки.

В настоящее время выясняется, по какой причине девушка решила выйти из квартиры не самым обычным способом.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru