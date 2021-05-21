В одной из колоний Мордовии прошло мероприятие «Осенний карнавал»

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии прошло культурно-досуговое мероприятие среди личного состава под названием «Осенний карнавал».

Жюри оценивало и распределяло поделки ручной работы, посвященные осенней тематике, в разных номинациях, среди которых «Оригинальное исполнение», «Оригинальное представление» и «Оригинальное название».

Сотрудники, представившие лучшие работы, были поощрены ценными призами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su