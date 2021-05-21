В Торбеевском районе загорелись надворные постройки и жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома и надворных построек.
В ночь на 22 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Дракино. На улице Комсомольской загорелись надворные постройки и жилой дом № 104. Пламя повредило строения на общей площади, составляющей 70 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru