В Торбеевском районе загорелись надворные постройки и жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

В ночь на 22 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Дракино. На улице Комсомольской загорелись надворные постройки и жилой дом № 104. Пламя повредило строения на общей площади, составляющей 70 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru