В Зубовой Поляне в результате ДТП погиб 61-летний мужчина

В Зубовой Поляне произошло ДТП, в результате которого погиб 61-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 21 сентября на улице Советской. Возле дома № 66А, расположенного по указанному адресу, 63-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21440 совершил наезд на 61-летнего мужчину, который двигался по проезжей части.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Известно, что мужчина двигался по проезжей части при наличии поблизости тротуара. На одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

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Источник: гибдд.рф