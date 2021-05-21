В Краснослободске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя легковушки

В Краснослободске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Вечером 21 сентября возле дома № 67, расположенного по адресу – улица К. Маркса, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21102. За рулем транспортного средства находился 47-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ММО МВД России «Краснослободский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф