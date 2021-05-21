Сотрудники УИИ УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в профилактической операции

Сотрудниками филиала по Рузаевскому муниципальному району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указанного района и органами опеки и попечительства несовершеннолетних была проведена совместная профилактическая проверка осужденных по ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств или их аналогов).

Проверка касалась тех осужденных, у которых на иждивении есть несовершеннолетние дети.

Цель совместной профилактической проверки осужденных, состоящих на учете филиала, заключается в выявлении фактов негативного влияния на детей.

С осужденными были проведены беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, об ответственности в случае нарушений порядка и условий отбывания наказания и мер уголовно-правового характера, о последствиях в случае совершения повторного преступления.

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Источник: 13.fsin.su