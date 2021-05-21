В Саранске загорелся мусор в бане

В Саранске произошло возгорание мусора в бане.
Поздним вечером 21 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Косарева. В подсобном помещении бани загорелся мусор.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 5 квадратных метров.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru