В Саранске загорелся мусор в бане

В Саранске произошло возгорание мусора в бане.

Поздним вечером 21 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Косарева. В подсобном помещении бани загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 5 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru