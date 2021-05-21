В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Титова

В Саранске на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Титова.

В период с 07:00 23 сентября до 23:00 26 сентября будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Мичурина до ул. Коммунистической.

Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

Рассматриваемое ограничение будет введено для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период ремонта дороги.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru