Житель Мордовии, избивший знакомого, отправится в тюрьму

Житель Краснослободского района, который жестоко избил своего знакомого, отправится в тюрьму.

В конце ноября прошлого года в деревне Литва указанного района 29-летний гражданин, находясь в доме, расположенном по адресу – улица Нагорная, поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений 29-летний участник конфликта, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил своего оппонента.

В июне нынешнего года Краснослободский районный суд приговорил 29-летнего злоумышленника к 1 году и 1 месяцу лишения свободы.

Преступник решил обжаловать приговор, посчитав меру наказания слишком суровой.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии оставила постановление районного суда без изменений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru