В Рузаевке осудили мужчину, ударившего ножом своего сына

В Рузаевке выслушал судебный приговор местный житель, который ударил ножом своего сына.

В июле нынешнего года в доме, расположенном по адресу – улица Энергетическая, 62-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим сыном. В процессе выяснения отношений горожанин ударил родственника ножом в правую область живота. Пострадавший выжил.

Решением Рузаевского районного суда в отношении 62-летнего жителя Рузаевки была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: epp.genproc.gov.ru