В Дубенском районе был выявлен факт нарушения сроков ремонта дороги

Прокурором Дубенского района был выявлен факт невыполнения подрядной организацией в установленный государственным контрактом срок работ по ремонту участка автомобильной дороги.

Речь идет о дороге между населенными пунктами Атяшево и Дубенки.

Директору подрядной организации было внесено представление об устранении нарушений закона.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru