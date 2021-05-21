Первый заместитель прокурора Мордовии провел личный прием граждан

Первый заместитель прокурора Мордовии Александр Иванов 22 сентября провел личный прием граждан в формате видео-конференц-связи.

На личный прием к Александру Иванову обратились пять граждан по вопросам нарушения жилищных прав, земельного законодательства, а также законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе личного приема заявителям были подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих соответствующие правоотношения.

По всем поступившим обращениям были даны поручения об организации прокурорских проверок, результаты которых поставлены первым заместителем прокурора республики на контроль.

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Источник: epp.genproc.gov.ru