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Был назначен Ковылкинский межрайонный прокурор РМ

Был назначен Ковылкинский межрайонный прокурор РМ

Старший советник юстиции Костин Олег Николаевич был назначен на должность Ковылкинского межрайонного прокурора Мордовии.

Олег Николаевич Костин родился в 1975 году в Мордовии. В 1997 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Службу в органах прокуратуры начал в сентябре 1997 года в должности следователя прокуратуры РМ, затем работал заместителем прокурора Инсарского района. В период с 2013 по 2017 год возглавлял прокуратуру Чамзинского района.

До назначения Ковылкинским межрайонным прокурором с 2017 года работал прокурором Октябрьского района Саранска.

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Источник: epp.genproc.gov.ru