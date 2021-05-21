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Полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести несколько лет назад

Полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести несколько лет назад

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Куликов Алексей Владимирович 1977 года рождения, являющийся жителем посёлка Николаевка, 19 марта 2017 года ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Все, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-77-88, 29-77-61, 102 (02).

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф