В Саранске житель Самарской области принес в банк поддельную денежную купюру

В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Саранску поступило сообщение от кассира одного из банков города об обнаружении поддельной денежной купюры номиналом 1 тыс. рублей.

Банкнота была порвана и по внешним признакам длительное время находилась в обороте.

В ходе выезда сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии установили, что фальшивую купюру в банк принес житель Самарской области, который является мастером бригады работников по ремонту железной дороги в Кочкуровском районе. По словам мужчины, ветхую купюру он нашел у железнодорожных путей вблизи села Семилей. В банк гражданин пришел для обмена банкноты.

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Источник: 13.мвд.рф