Был назначен прокурор Большеберезниковского района

Старший советник юстиции Винтайкин Алексей Михайлович был назначен на должность прокурора Большеберезниковского района Мордовии.

Винтайкин Алексей Михайлович родился в 1982 году в Саранске. В 2004 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Службу в органах прокуратуры начал с июля 2004 года в должности следователя прокуратуры Мордовии, затем работал прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики. В период с 2009 по 2016 год занимал должность заместителя прокурора Октябрьского района Саранска.

До назначения прокурором Большеберезниковского района с 2016 года работал прокурором Ельниковского района.

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Источник: epp.genproc.gov.ru