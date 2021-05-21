Житель Саранска во время ссоры убил знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в убийстве своего знакомого.

В ночь на 19 сентября в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, 63-летний гражданин, являющийся владельцем жилья, распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений хозяин квартиры несколько раз ударил знакомого ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В отношении 63-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: mordovia.sledcom.ru