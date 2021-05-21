Начальник УГИБДД МВД по Мордовии встретился со школьниками

Начальник УГИБДД МВД по Мордовии Сергей Гагарин встретился с учениками девятых классов МОУ «Гимназия № 20».

Сергей Гагарин рассказал школьникам о ситуации с аварийностью на дорогах России, обратив отдельное внимание на дорожно-транспортный травматизм на территории республики.

В своем выступлении начальник Госавтоинспекции Мордовии отметил, что за первые 8 месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 410 ДТП, в которых 61 человек погиб, более 500 получили травмы различной степени тяжести.

Сергей Гагарин подчеркнул, что за указанный период также произошло 46 ДТП, в которых погибли 2 ребенка, более 50 несовершеннолетних были травмированы.

Сергей Гагарин напомнил старшеклассникам об опасных ситуациях, которые нередко случаются на дороге, рассказал об административной ответственности за различные нарушения ПДД, а также вместе с гимназистами разобрал причины и виды дорожно-транспортных происшествий, попросив ребят всегда быть внимательными и аккуратными.

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Источник: гибдд.рф